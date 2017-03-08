CGM福音宣教會原住民文化講座開跑 原住民「命名」大搜奇



(中央社訊息服務20170308 09:21:31)您知道原住民姓名擁有的寶貴文化嗎? 台灣原住民的命名與族群、山川、部落等關係密切，且延續著祖先對土地的信仰與智慧所累積的命名法則，背後也涵蓋著台灣原住民各族群內在的生命史與價值觀。CGM基督教福音宣教會長期關懷民族文化，提倡多元族群發展，原住民文化系列講座首場特別邀請重量級講師－政治大學民族學博士Haisul Palalavi(海樹兒・犮剌拉菲，布農族)，主題為從原住民各族的「姓名」認識原住民族的文化，精彩的講座內容讓許多年輕世代的原住民子弟重拾民族自信感！



Haisul Palalavi(海樹兒・犮剌拉菲)博士表示：原住民族名字的社會文化意涵大約分以下幾個層面：(一)與大自然的關係，例如泰雅語的風 behui、太陽 wagi 的概念做為取名，茂林的魯凱族，家屋被視為有生命的機體，命名方式為「家屋的名字＋自己的名字」；(二)象徵社會分工，例如邵族「毛姓」泛指打鐵造武器的家族；(三)個人與家族的生命史，例如布農Aziman sikin；(四)民族文化互動，例如「偕」姓氏；(五)維繫群體認同，使用貴族名及氏族名譜；(六)其他，聖經人物名字化。



CGM基督教福音宣教會尊重多元文化，認為尊重生命要從尊重名字開始，希望透過原住民文化系列講座引領台灣原住民族深入歷史淵源，鞏固族群力量打造更理想的台灣文化。



CGM基督教福音宣教會網址: http://cgm.org.tw



訊息來源：社團法人台灣基督教福音宣教會



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