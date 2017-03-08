日本搞笑藝人PIKO太郎（左）26日將登台見粉絲，6日首度在日本東京武道館演出，演歌歌手五木宏（右）擔任嘉賓，兩人擺出PIKO太郎招牌「天使姿勢（Angel Pose）」，逗笑全場。（avex taiwan提供）中央社記者王靖怡傳真 106年3月8日