PIKO太郎首登武道館 五木宏助陣中央社 (2017-03-08 13:10)
日本搞笑藝人PIKO太郎（左）26日將登台見粉絲，6日首度在日本東京武道館演出，演歌歌手五木宏（右）擔任嘉賓，兩人擺出PIKO太郎招牌「天使姿勢（Angel Pose）」，逗笑全場。（avex taiwan提供）中央社記者王靖怡傳真 106年3月8日
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
佩佩爆懷孕偏方 愛愛完建議「雙腳抬高」【NOWnews今日新聞】
張書豪遭強扯內褲 六月爆「很小」還是李易好【NOWnews今日新聞】
郭書瑤早戀遇渣男 「劈腿到人盡皆知」不堪回顧【NOWnews今日新聞】
天海祐希半夜耍刀 發狠切菜拋煩惱【NOWnews今日新聞】
橋本環奈高中畢業 事業線解放網友驚呼「發育超好」【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》