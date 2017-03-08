WBC／陳用彩用49球退場 對日本還能上NOWnews今日新聞 (2017-03-08 12:19)
大陸在經典賽首戰對上強敵古巴，派出王牌陳用彩先發，不過今天在「紅色閃電」凌厲的選球下，3局沒投完就用了49球，教練團因為考慮到他之後的出賽，因此選擇提前讓他退場，由右投羅夏續投。
陳用彩前2局，局局都被對方上到得點圈，不過他還是靠著張寶樹和杜曉磊等內野手的出色守備，硬是化解了危機，沒有失分。3局下，古巴開路先鋒Roel Santos一開始就靠著內野安打上壘，不過陳用彩成功讓下一棒的Alexander Ayala擊出雙殺打，形成2出局。而此時教練團也決定讓他退場，以保留投手戰力。
不過接替他上場的右投羅夏，似乎不足以壓制古巴打者，一上來就先是投出四壞球，接著又被Alfredo Despaigne敲出安打，不過所幸William Saavedra的三壘方向強勁滾地球，被張寶樹給擋了下來，抓到第3個出局數，目前雙方仍是0：0。
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