小牛輕取湖人 諾佬生涯得分突破3萬分中廣新聞網 (2017-03-08 12:10)
NBA小牛隊，今天在主場以111比82輕取湖人隊，德國佬諾維斯基25分11籃板雙十演出，個人生涯得分也突破3萬分。
諾維斯基在這場比賽出賽前，生涯總得分2萬9千9百80分，開賽後他第一節就得到了18分，距離三萬分目標只兩分。進入第二節，全場觀眾戰立期待紀錄的出現，比賽進行到1分08秒時，諾維斯基在右側接獲傳球，以他獨特的金雞獨立姿勢投進了本場比賽的第20分，頓時全場歡聲雷動，他個人生涯總得分達到3萬分，成為NBA史上第六位達成3萬分的球員。不到一分鐘之後，諾維斯基又在右側45度角三分線外出手得分，全場頓時陷入瘋狂狀態，觀眾起立鼓掌，隊友衝上前擁抱諾佬，比賽也為之暫停了一段時間。
小牛隊除了諾維斯基得到最高分之外，另以六名隊友得分上雙，小柯瑞18分5助攻，費瑞爾16分7助攻。
湖人隊羅素跟克拉克森各得到22分。
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