世界棒球經典賽（World Baseball Classic）D組賽事即將於10日展開，義大利今天與去年MLB世界大賽冠軍芝加哥小熊進行熱身賽，義大利靠著Rob Segedin（辛格迪）在9局上轟出逆轉兩分砲，終場以8：7擊敗小熊。

義大利與小熊進行官辦熱身賽，義大利此戰也展現出旺盛的打擊火力，全場在小熊投手手中擊出11支安打，在三、四、五局皆有斬獲，前五局打完義大利以6：1領先小熊。

但小熊在六局下開始展開絕地大反攻，Taylor Davis先敲出一支兩分砲後，Chris Dominguez再補上一支三分砲，單局海灌6分，以7：6逆轉。

9局上半，義大利Segedin面對小熊投手Jake Buchanan敲出逆轉兩分彈，終場義大利靠著這支逆轉彈，獲得最後的勝利。

本屆經典賽，義大利被分在稱為「死亡之組」的D組，與義大利同組的有墨西哥、委內瑞拉以及波多黎各，一般預料義大利要在D組出線的機率不高，但這場面對小熊的勝利，或許能增加義大利的信心，他們也將於10日面對地主墨西哥，展開D組的賽程。