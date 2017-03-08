WBC／穿上國家隊球衣 馬查多：準備好拿下冠軍！NOWnews今日新聞 (2017-03-08 11:38)
WBC世界棒球經典賽火熱開打中，在地球另一邊的C組賽事也即將在10日開打，多明尼加三壘手Manny Machado（馬查多）已經迫不及待，準備好要替國家隊衛冕冠軍。
多明尼加8日熱身賽以4比5不敵大聯盟巴爾的摩金鶯隊，先發三壘手Machado賽後直呼特別，也為身穿多明尼加球衣感到興奮不已：「我非常的興奮，整個氣氛都讓我覺得非常瘋狂，坐在另外一邊（客場）休息室的感覺很特別，也很有趣，我對往後的比賽感到相當期待。」
「我知道我們（金鶯）正為了開季在積極準備，但我現在在這裡是為了要幫國家再拿下一次冠軍！」身為金鶯球星，Machado選擇穿上國家隊戰袍而沒有參加母隊春訓。
「我這麼做都是為了我的家人，不是為了我自己，我母親對於我能夠穿上國家隊球衣感到非常激動，我的父母總是為我付出一切，現在我有這機會可以回報他們，在這一生中可以有這種好好報答他們的機會，讓我感動到幾乎要落下淚來。」Machado表示。
Machado的父親也觀看了這場熱身賽：「今天的比賽中我看到了我父親坐在觀眾席上，我有好一陣子沒看到他了，他說他看到我穿上多明尼加球衣時興奮到起雞皮疙瘩，這對他們來說真的意義非凡。」
不過Machado在本場比賽並無突出表現，以先發三壘手上陣，打第二棒，全場3個打席沒有安打、獲1次四壞球保送，面對金鶯先發投手Kevin Gausman以三壘滾地球刺殺出局收場。
對此Machado表示：「他（Gausman）把我解決掉了，不過他是隊上的王牌，本來就應該有辦法解決掉我，我只能試著逮到他鬆懈的時候做出攻擊，但沒有得逞。」
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