南韓隊7日晚在經典賽（WBC）預賽0比5輸給荷蘭隊，吞下二連敗，晉級八強的機會渺茫。南韓監督金寅植承認兩隊之間的實力有段落差，荷蘭隊有太多地方值得南韓球員學習。

金寅植表示可以明顯看出，無論是投手或打者，荷蘭是支相當強的球隊，此戰他們投手群不管是先發或後援都表現完美，我們投手在關鍵時刻經常會被敲出安打，而他們的投手卻能製造雙殺。

荷蘭隊此戰第1局Andrelton Simmons擊出安打之後，Jurickson Profar立即轟2分彈，2局下再攻得1分，6局下Randolph Oduber又轟2分砲，而南韓隊此戰只打出6支安打，金寅植表示我們雖然打出一些安打，卻無法掌握得分機會，這就是我們不如荷蘭隊的地方。

南韓隊首戰以色列延長10局1比2落敗，昨天又以0比5輸球，兩戰19局只攻得1分，打擊群明顯不夠力，三棒金泰均、四棒李大浩兩人兩戰16打數只打出1支安打，中心打擊群完全陷入低潮。金寅植承認姜正浩、秋信守、金賢洙等旅美大聯盟強打缺席，對南韓隊整體打擊力影響很大。

南韓隊已經兩敗，9日晚如果再輸給中華隊，不僅是遭到淘汰，而且下次經典賽還得從資格賽打起，這將是對南韓棒球最嚴重的打擊。