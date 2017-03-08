大陸在經典賽首戰遭遇到傳統強權「紅色閃電」古巴隊，結果前2局打完戰局出乎意料，雙方形成一場投手戰，目前仍是0：0的比分。不過大陸王牌陳用彩在2局下結束後，已經用了43球，接下來球隊恐怕得被迫提前啟用牛棚。

大陸隊前2局受制於古巴先發Vladimir Banos的投球，沒能有太多的打擊表現，被對手給6上6下，完全無法越雷池一步。不過以打擊見長的古巴，今天也受到陳用彩的封鎖，也還沒能打下分數。

陳用彩生涯在大聯盟待了17年，留下82勝81負、防禦率4.62的成績，是大陸隊陣中資歷最深、實力最強的投手，今天和陣中老經驗的捕手王偉搭配，靠著強勢的內角球，以及速差極大的變速球，來混淆古巴打者。雖然前2局遇到一些亂流，但還是靠著隊友出色的守備，穩穩地化解危機，沒有失分。

不過古巴今天採取精準的選球策略，放掉難打的變化球，針對陳用彩退化的速球做攻擊，雖然前2局沒能打下分數，但卻也讓他花費了不少的投球數，目前已用了43球，有可能會提前下場。