遊騎兵隊日籍投手達比修有今天在熱身賽對洛磯隊先發，雖然挨轟失2分，不過達比修說他已走出手肘受傷的陰影。本季可以期待達比修有更好的表現，此戰洛磯3比2擊敗遊騎兵。

達比修兩年前動了手肘靭帶置換手術（Tommy John），2015年球季整季報銷，直到去年5月底才又回到遊騎兵隊的先發輪值，但達比修投球時，手肘始終會有怪怪的感覺，這個感覺一直困擾著他。

可喜的是，達比修現在已經完全沒有這種怪怪的感覺了，他說我今年春訓的狀況很好，進步相當多。

達比修2月26日對皇家隊先發，這是他在熱身賽首度登板，投1.2局被擊出1支安打沒失分，今天對洛磯之戰，是他第2次登板投球，投3局被擊出4支安打，包括1局上Trevor Story轟出的2分彈，三振3次、保送2次，失2分。

洛磯隊李振昌3局下2出局時上場，面對遊騎兵重砲Mike Napoli，結果李振昌將Napoli三振，完成0.1局的投球任務。