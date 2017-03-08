中華隊外野手張志豪首度參加經典賽就表現不凡，他首戰以色列5打數2安打，包括9局下2分打點的深遠二壘安打，看起來狀況很好。中華隊首戰雖然慘敗，張志豪認為「輸球是好事，讓我們知道如何重新站起來」，他仍然很有自信。

張志豪說：「前幾天準備，就認為臨場反應很重要，我不會去等，只要是好球，我就積極攻擊。」張志豪在參賽前就一直說，上去比賽就是拚輸贏，所以一定要有信心。

至於高尺巨蛋還有一些地方讓人無法適應，如外野接球會被屋頂吃掉，張志豪說：「是有一點沒那麼好適應，畢竟天花板跟球的顏色一樣，還有觀眾座位顏色跟柱子太多都會影響接球。」

對於接下來中華隊要面對荷蘭、南韓，張志豪一貫帥氣回答：「雖然是輸了，但是是好事，讓我們知道如何重新站起來。」