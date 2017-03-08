大陸隊將在今天早上(8日)11：00對戰昨天敗給日本的古巴隊，雙方各自派出陳用彩和Vladimir Banos先發，陳用彩是大陸隊最以賴的先發投手，曾有大聯盟經驗的他在此役被推派上場，足以看出大陸對本戰的重視。

至於Banos則是古巴近況相當好的投手，曾在對墨西哥的熱身賽中主投8又2/3局，被擊出6支安打無失分。

傳統強權古巴的帳面實力看起來還是強過大陸隊不少，但是如果陳用彩此役能產生壓制的效果，而紅旗打線也能有所發揮的話，比賽勝負或許還有得打。

大陸隊先發陣容：

1右外野手：陸振洪

2一壘手：褚夫佳

3三壘手：張寶樹

4左外野手：孟偉強

5 中外野手：楊順意

6 游擊手：Joey Wong

7 捕手：王偉

8 三壘手：松田宣浩

9 指定打擊：那闖

先發投手：陳用彩

古巴隊先發陣容：

1中外野手：Roel Santos

2游擊手：Alexander Ayala

3指定打擊：Frederich Cepeda

4左外野手：Alfredo Despaigne

5 一壘手：William Saavedra

6 三壘手：Yurisbel Gracial

7 二壘手：Carlos Benitez

8 捕手：Frank Morejon

9 右外野手：Yoelkys Cespedes

先發投手：Vladimir Banos