WBC／陸古戰先發名單出爐 陳用彩掛帥主投NOWnews今日新聞 (2017-03-08 10:57)
大陸隊將在今天早上(8日)11：00對戰昨天敗給日本的古巴隊，雙方各自派出陳用彩和Vladimir Banos先發，陳用彩是大陸隊最以賴的先發投手，曾有大聯盟經驗的他在此役被推派上場，足以看出大陸對本戰的重視。
至於Banos則是古巴近況相當好的投手，曾在對墨西哥的熱身賽中主投8又2/3局，被擊出6支安打無失分。
傳統強權古巴的帳面實力看起來還是強過大陸隊不少，但是如果陳用彩此役能產生壓制的效果，而紅旗打線也能有所發揮的話，比賽勝負或許還有得打。
大陸隊先發陣容：
1右外野手：陸振洪
2一壘手：褚夫佳
3三壘手：張寶樹
4左外野手：孟偉強
5 中外野手：楊順意
6 游擊手：Joey Wong
7 捕手：王偉
8 三壘手：松田宣浩
9 指定打擊：那闖
先發投手：陳用彩
古巴隊先發陣容：
1中外野手：Roel Santos
2游擊手：Alexander Ayala
3指定打擊：Frederich Cepeda
4左外野手：Alfredo Despaigne
5 一壘手：William Saavedra
6 三壘手：Yurisbel Gracial
7 二壘手：Carlos Benitez
8 捕手：Frank Morejon
9 右外野手：Yoelkys Cespedes
先發投手：Vladimir Banos
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