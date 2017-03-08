MLB／不讓去年開季慘劇重演 金賢洙準備好了NOWnews今日新聞 (2017-03-08 10:01)
效力於巴爾的摩金鶯的強打金賢洙，在上個賽季從狗熊變英雄的勵志故事，仍讓許多人印象深刻。不過逐漸在球隊佔有一席之地的他，並沒有因此而自滿、放縱，春訓期間他繼續加強鍛鍊，在今天和多明尼加隊的熱身賽中，又繳出單場3支2、2分打點的成績單，距離自己站穩大聯盟，又更近了一步。
金賢洙2015年以2年700萬美元的身價，空降巴爾的摩，遠渡重洋來到美國挑戰自己的棒球夢。不過或許是因為成功來的太快，讓他疏於自我管理，休賽季時體重暴增，嚴重影響到他在場上的表現，春訓結束時僅繳出2成以下的打擊率，也逼得球團不得不選擇將他下放小聯盟。
但是金賢洙卻在此時動用他合約中「不得下放至小聯盟」的條款，因而和球隊產生了嫌隙，也讓他贏得了主場球迷滿場的噓聲。不過或許正是因為受此屈辱的激勵，金賢洙下定決心重新鍛鍊自己，慢慢調整回該有的體態，把握住每一次上場的機會，也因此重新贏回教練團的信任。
在金鶯季末爭奪外卡的幾場比賽中，金賢洙屢次敲出關鍵全壘打，用手中的棒子幫球隊硬是奪下了季後賽的門票，強勢的打擊表現也獲得了隊友的認同，認為他就是球隊能闖進十月大賽的「Keyman」。
在去年出賽的95場比賽中，金賢洙繳出.302／.382／.420的打擊三圍，有6發全壘打和22分打點，雖然還沒有盡發揮其兇猛的長打火力，但在上場時間不穩定的情況下，能維持助漂亮穩定的打擊率和上壘率已實屬不易。
本賽季初，金賢洙本來預計將要披上國家隊戰袍，前去參加本屆經典賽，但他在久經考慮後，最終選擇婉拒了此一徵召，為的就是不重演自己去年開季崩壞的慘劇，努力的調整好自己的狀況，希望能在今年挑戰穩定先發的目標。
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