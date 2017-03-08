NBA／新人新氣象 湖人宣布新任總管由佩林卡擔任NOWnews今日新聞 (2017-03-08 10:24)
洛杉磯湖人今天宣布Kobe Bryant（布萊恩）的前經紀人Rob Pelinka（佩林卡），將成為球隊新任的總管，來幫助湖人隊走過目前面臨的黑暗期。
現年47歲的Pelinka，將取代今年二月底被湖人裁掉的前總管Mitch Kupchak，Kupchak是NBA總管當中在任最久的，Pelinka將會和新任總裁Magic Johnson聯手打造「後Kobe時代」的湖人。
Pelinka加入湖人後發表聲明，他表示：「我相當開心能夠加入湖人，湖人是世界球隊中的金字招牌之一，我們將有責任去追求卓越的未來，這也是湖人所擁有的，這也是我和老闆、總裁以及教練所追求的，我希望能幫湖人打造成冠軍等級的球隊，我也對這個工作躍躍欲試。」
Kobe也在推特（Twitter）上祝福他的前經紀人，他表示：「沒有人比Pelinka更了解籃球的生意，我預祝他和湖人有好的未來。」
湖人近期動作頻頻，希望能夠透過新的活水注入，幫助湖人打造全新風貌，能回到過去令人懷念的「紫金王朝」，目前湖人戰績19勝44敗，在西區排名墊底。
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