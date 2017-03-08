WBC／首戰慘敗 鄭達鴻：以色列選球太好NOWnews今日新聞 (2017-03-08 10:28)
經典賽中華隊首戰以8分之差慘敗以色列，捕手鄭達鴻首度擔綱國家隊先發大任，他也觀察到對手打擊狀況好，實在不好對付，尤其是選球好，配球策略上也要小心。
鄭達鴻說：「其實我們投手投的位置都沒有差很多，控球可能要再加強，但就投到對的位置，球打出去也太會飛，以色列像是有很多2Ａ打者，也有人說他們打擊方式都像胡金龍一樣，選球很好，差一點或偏高就很好被掌握。」
雖然郭俊麟先發0.2局就失4分，但鄭達鴻還是給他很高的評價，尤其是球速有投出來，但就是被掌握了，有點可惜。
而經典賽又有投球數限制，鄭達鴻希望要在配球跟用球數兩端再多加思考，才能展現出中華隊的優勢。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
LL 上衣．蘭陵 上衣．Cheers 上衣．貓頭鷹 上衣．網紗上衣．YOYO 上衣．公主 短袖 上衣．FILA 上衣．wiwi 上衣．asics 上衣．Caelia 上衣．短袖 上衣 立領．rich 上衣．Byblos 上衣．個性 不規則 上衣．roxy 上衣．蠶絲上衣．孕婦上衣．大尺碼 蝴蝶袖 上衣．delta 上衣．DAKS 上衣．上衣 xxxl．唐絹 蠶絲上衣．adidas 上衣．story 上衣．PLUS 上衣．EiDER 上衣．Nike JORDAN 長袖上衣．上衣泳裝．RICO 上衣
體彩4478萬得主假裝乞丐兌獎 內穿國際名牌-圖【北京新浪網】
歷史上的今天-大樂透03月11日開獎號碼匯總【北京新浪網】
6247萬巨獎+頭獎數漲11%！大樂透這波福利太凶【北京新浪網】
浙彩民4元擒大樂透1946萬 曾因中40萬討上老婆【北京新浪網】
工作8個月瘦了32斤 只因為她每天都做了這件事【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》