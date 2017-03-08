經典賽中華隊首戰以8分之差慘敗以色列，捕手鄭達鴻首度擔綱國家隊先發大任，他也觀察到對手打擊狀況好，實在不好對付，尤其是選球好，配球策略上也要小心。

鄭達鴻說：「其實我們投手投的位置都沒有差很多，控球可能要再加強，但就投到對的位置，球打出去也太會飛，以色列像是有很多2Ａ打者，也有人說他們打擊方式都像胡金龍一樣，選球很好，差一點或偏高就很好被掌握。」

雖然郭俊麟先發0.2局就失4分，但鄭達鴻還是給他很高的評價，尤其是球速有投出來，但就是被掌握了，有點可惜。

而經典賽又有投球數限制，鄭達鴻希望要在配球跟用球數兩端再多加思考，才能展現出中華隊的優勢。