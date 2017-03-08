WBC／蔡明晉伸卡球狀況好 為戰南韓做準備NOWnews今日新聞 (2017-03-08 09:41)
經典賽中華隊昨天出戰以色列，結果以7：15落敗，中繼投手蔡明晉在4局上登板，共投2.2局失1分，被打3支安打失2分，共用36球完成任務，表現算中規中矩，而他的伸卡球狀況良好，有機會對南韓一戰中，再次登板。
蔡明晉一上場就遇到1人出局、一、二壘有人局面，他表示：「就大膽去投，剛好運氣好形成滾地球讓他們雙殺。」
蔡明晉的伸卡球、指叉球是國際賽利器，雖然這是他首度披上中華隊戰袍，但也讓人看出有這樣球路的投手，比較容易在經典賽等國際賽吃香。
「伸卡球狀況很好，就投到外側，想辦法讓他們打不好，短期賽看你用什麼心態去面對打者，接下來也會繼續調整。」他說。
不過蔡明晉上場卻十分亢奮，他也冷靜，深呼吸，讓自己穩定下來，以經典賽規定，他將可以休一天，明天對南韓再次上陣。
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