布萊恩經紀人 接湖人總經理中央社 (2017-03-08 09:47)
（中央社記者曹宇帆洛杉磯7日專電）美國職籃NBA洛杉磯湖人隊，繼宣布魔術強森接籃球營運總裁後，今天再宣布懸缺的總經理職務，由前湖人球星布萊恩的經紀人佩林卡接任。
魔術強森（Magic Johnson）表示，佩林卡（Rob Pelinka）熟悉NBA生態與勞資協定的規範，以及他與球團其他管理高層的關係友好，這是湖人決定找他接總經理的原因。
他說，尤其佩林卡對於如何與球員洽談薪資，以及如何調配薪資空間等有獨到之處，這也是湖人得倚重的，很幸運湖人能找來佩林卡加入營運團隊。
佩林卡今年47歲，曾就讀籃球名校密西根大學（University of Michigan）並加入校隊，打過全美大學體育聯盟（NCAA）聯賽，1989、1992和1993年擠進最後4強，1989年更獲得冠軍杯。
「富比世」（Forbes）雜誌更評選他是10個最佳的運動經紀人之一。1060308
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
LL 上衣．蘭陵 上衣．Cheers 上衣．貓頭鷹 上衣．網紗上衣．YOYO 上衣．公主 短袖 上衣．FILA 上衣．wiwi 上衣．asics 上衣．Caelia 上衣．短袖 上衣 立領．rich 上衣．Byblos 上衣．個性 不規則 上衣．roxy 上衣．蠶絲上衣．孕婦上衣．大尺碼 蝴蝶袖 上衣．delta 上衣．DAKS 上衣．上衣 xxxl．唐絹 蠶絲上衣．adidas 上衣．story 上衣．PLUS 上衣．EiDER 上衣．Nike JORDAN 長袖上衣．上衣泳裝．RICO 上衣
體彩4478萬得主假裝乞丐兌獎 內穿國際名牌-圖【北京新浪網】
歷史上的今天-大樂透03月11日開獎號碼匯總【北京新浪網】
6247萬巨獎+頭獎數漲11%！大樂透這波福利太凶【北京新浪網】
浙彩民4元擒大樂透1946萬 曾因中40萬討上老婆【北京新浪網】
工作8個月瘦了32斤 只因為她每天都做了這件事【北京新浪網】