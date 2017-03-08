兵役業務績優學校德霖學院躍升國軍重要人才庫



(中央社訊息服務20170308 09:19:48)日前國軍陸軍裝甲兵訓練指揮部 王副指揮官，蒞臨新北市土城區德霖技術學院，為推薦國軍人才招募、各軍種兵科人才而努力，獲該校羅仕鵬校長及各級兵役主管盛情接待，羅校長於會中表示「學校設有機械、電子、營建、資工、電通…等各系科，學生畢業後如能投入軍旅、報效國家，不僅學有所專、專有所用，也會是個人職場生涯中很好歷練」。



據悉，德霖技術學院榮獲教育部推薦內政部核定為「106年慶祝第74屆兵役節表揚績優學校」，並於2月24日在國軍文藝活動中心戲劇廳，從內政部邱昌嶽常務次長手中接獲績優學校紀念獎牌乙座。在全國獲獎的大專校院中，與台大、清大、中興、陽明等名校並列，是全國惟一的私立技職校院，工商背景、務實教學、重視品德教育等因素，吸引國軍人才招募的注重，也因此促成日前國軍陸軍裝甲兵訓練指揮部來校拜訪的一椿美事，德霖學院儼然成為國軍重要人才庫。



此次兵役業務學校評比項目為(1)計畫作為、(2)政策宣導、(3)業務執行、(4)行政管理與特色等四大面向，具體的評選指標涵蓋「學校訂頒或修訂兵役業務執行計畫或作法」、「計畫作法內容適切可行」、「在學役男個人基本資料建立及管理、運用」、「辦理學生緩徵、儘後召集申請、延長修業年限、緩徵原因消滅及暫緩徵集用證明書，是否依限呈報」、「學校兵役宣導情形及更新各項兵役相關資料之作法、緩徵作業資訊化情形、辦理學生兵役業務創新作法或特色」等十餘項，可謂競爭激烈。



德霖技術學院能以私立技職之姿，打敗鄰近科技大學，與台大、清大、中興、陽明等名校並列「兵役業務績優學校」，對照日前Cheers雜誌日前公佈最佳大學指南，德霖技術學院以私立、技職之姿，在全國160多所大專院校中，總排名第58、企業最愛的私立技職排名第10，進步成長之快速令企業驚豔，果非浪得虛名。



訊息來源：德霖技術學院



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