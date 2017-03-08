紅襪今天和國民進行熱身賽，我國好手林子偉也在本場比賽中以替補身份上場，可惜沒能獲得打擊機會。紅襪最終靠著瘦身成功的「功夫熊貓」Pablo Sandoval在4局上敲出的關鍵2分打點安打，以5：3力克國民。

林子偉本戰是在8局下替補Josh Rutledge上場守二壘，不過因為對手9上反撲無力，因此林子偉沒能獲得打擊的機會，目前春訓仍維持著4支2、5成打擊率的成績。

紅襪此役砲火全開，首局就靠著Mookie Betts和Hanley Ramirez「Back to Back」的陽春彈先馳得點、取得2分領先，不過遊騎兵在2局下也靠著Wilmer Difo的二壘安打追平比數，雙方以2：2戰平。

4局上，紅襪形成滿壘的大好機會，輪到今天以先發第8棒出賽的Sandoval打擊，結果他面對對方後援投手Vance Worley的投球，成功敲出右外野方向安打，讓紅襪再次要回領先、並在該局得到3分，最後球隊就是靠著這1局的攻勢，以5：3贏球。

本季捲土重來的Sandoval，在今年開訓時就以整整瘦了一圈的新樣貌回歸，展現了他努力的決心。而春訓至今也的確看的到減重後的成果，他在熱身賽中21打數敲出7支安打，打擊率.333，還有4分打點，表現優異。若能繼續維持此成績，本季想回到過去舊金山時的身手，不是難事。