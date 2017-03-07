鴻海集團董事長郭台銘控告資深媒體人周玉蔻妨害名譽的「三億男案」，高等法院民事庭今天(7號)二審宣判，判決周玉蔻仍須負損害賠償責任，判賠200萬元不變，但一審時，法官原本判決周玉蔻要在7家報紙頭版刊登半版道歉聲明1天，二審判決改判4家平面媒體道歉，也不須口頭唸出道歉聲明。



資深媒體人周玉蔻是在2015年時，指鴻海集團董事長郭台銘在台北市長選舉期間，捐三億元給國民黨候選人連勝文，遭郭台銘控告妨害名譽，並求償千萬元，民事部分，法院一審判決周玉蔻須賠償200萬元，並在7家媒體刊登道歉啟事。周玉蔻不服上訴，高等法院今天判決周玉蔻仍須賠償郭台銘200萬元，但只需要在4大報刊登道歉啟事。



