記者扶小萍／南投報導

106學年度大學繁星計畫放榜，南投高中共有68位同學錄取理想的大學，其中有25位同學錄取國立大學。錄取率達77%與錄取總人數，均創下學校歷年繁星推甄管道的最高。學校特別安排敲鐘報喜及樂隊英雄式祝賀，並頒發獎金給台大清大交大成大政大等卓越大學同學獎金。

南投高中近年積極打造南投建國高中的目標，在繁星計畫中表現不錯，巫春貴校長表示今年的繁星申請由於高三導師相當用心並從旁協助同學填寫志願選項，也因此有著相當不錯的成績，今年不僅有錄取臺大，交大，成大，政大等國立名校，同學所錄取的系別更是熱門的科系，再次為打造南投建中金三角計畫，向前邁進一大步。

孫楚媛同學平時在校成績表現優異，不僅是校內排名第一，曾代表學校獲得南投縣國語演說組第一名的成績。由於對護理工作充滿嚮往，因此繁星甄選順利錄取國立臺灣大學醫學院護理系，他自己也相當的高興，希望未來能學以致用在工作上。

學校也同步開始著手規劃107課程計畫，希望藉由多元的課程規劃，讓願意留在縣內優秀的國中生在學術、技能、體藝三方面都能適性揚才，培養出建國的卓越人才。