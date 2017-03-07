記者陳寶印／桃園報導

植樹節將屆，林務局新竹林區管理處大溪工作站為響應植樹節「植樹護林 守護臺灣」，六日表示將於八日上午九時在大溪工作站辦理贈苗活動，而同一時間，新竹林管區處總處、烏來工作站三峽分站、海岸林、大溪、竹東及大湖工作站等地點也將辦理，讓今年的植樹節更為意義。

新竹林區管理處處長四日張鐵柱也表示，此次所贈的樹苗活動以杜鵑、重瓣梔子花及茶花等為主，六個地點將提供近五千株苗木，八日日欲兌換苗木，主要持二張今(一百零六)年一至三月份統一發票，即可領取一株，兌完為止，屆時邀請民眾共襄盛舉。

另外，活動為結合公益環保，除希望參加民眾自備環保袋攜帶苗木外，該處回收發票將全數捐贈社會福利單位，讓民眾對自然環境的關心，轉換成對社會弱勢團體的愛心，有關贈苗詳細內容請上林務局植樹月系列活動網站（http://www.106arbormonth.com.tw）查詢。

而鑑於兒童節即將來臨，為鼓勵親子從事戶外休憩活動，體驗大自然之美，新竹林區管理處轄管滿月圓國家森林遊樂區及復興區東眼山國家森林遊樂區，從四月一日起至四月四日止，特別實施「兒童節優惠方案」，十二歲以下兒童免費都可進入森林遊樂區從事休憩。