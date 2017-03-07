記者鄧富珍／彰化報導

彰化縣議會新會館去年7、8月間落成後，開放新會館一樓多功能餐廳作為展場使用，未來將與彰化藝術館、彰化縣立圖書館、彰化市立圖書館、彰化美術館與彰化生活美學館、武德殿、天空步道與縣議會藝廊中心相結合，形成帶狀藝文特區。

議長謝典霖7日上午在展場與副縣長林明裕、文化局長陳文彬、彰化生活美學館長尹彙武、彰化市公所主秘張臺嶺共同完成彰化縣的藝文廊道併圖串連。首場辦理「吳美香油畫個展」，即日起至3月13日在彰化縣議會新大樓一樓藝廊展出。

議會藝術廊道申請串連記者會。

吳美香出生於台南，師承張城吉老師，她認為學畫的過程如農人耕耘田地，細細耕耘，看著莊稼慢慢茁壯，結出美麗的果實，本次展出作品皆為生活環境體驗的油畫創作共42幅。

議長謝典霖期許透過府會合作方式來提升彰化縣文化實力，特別規劃於議會休會期間，在新大樓會館一樓空間化身為藝文展演舞台，提供各類型藝術家及藝文團隊申請辦理展演活動，並結合縣立美術館、圖書館、藝術館及八卦山天空步道與彰化生活美學館等休閒空間，打造為彰化縣卦山藝文特區，推動各類優質文化觀光休閒活動，將精彩多元文化落實民眾生活之中，進而增進藝術美學內涵。

議長謝典霖更希望藉由首次展覽能夠吸引更多的藝術家及藝文表演團隊能多多申請利用議會藝廊，讓議會場域更親民，使民眾可以認識議會全新空間，彰化縣議會「藝廊」，開放時間為每日上午9時至下午5時。