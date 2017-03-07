記者李梅金／台中報導

以謝志忠、陳淑樺為首的民進黨團11名議員，7日聯袂召開記者會，呼籲市長林佳龍苦民所苦，記取去年地價稅調漲後，百業跟漲的教訓，凍漲明年房屋稅。議員張耀中直指，明年選舉年，拜託市府別再引發民怨，甚至影響明年大選。對此，市府稅務局表示，為避免民眾稅賦負擔過大，會站在體諒市民的角度，將心比心，討論稅基調整事宜。

謝志忠議員表示，3年調整1次的房屋稅，政府有關單位正在進行討論，鑒於2016年地價稅，台中市大漲百分之38.25，引發民眾抗議，擔心影響選情以及民生，他和陳淑樺發起這次記者會，提出2016年受雇者實質總薪資下降了百分之0.77，倒退了16年，因此呼籲台中市府，凍漲房屋稅。

謝志忠議員表示，消費者物價總指數上漲，實質薪資與經常性薪資均呈現下滑，薪資增幅追不上物價漲幅，市政府正在研擬明年7之後的房屋稅率與地段率，在此之前，尚未公告稅率與房屋現值時，沉重呼籲，制定稅率需多加考量各因素，務必凍漲房屋稅！

房屋稅

陳淑華議員表示，房地稅基的調整，必須考量實際因素，若沒有相關的機制與配套，將無法扼止囤地、炒房，最後受到影響的仍是廣大的市民。

物價的上漲似乎是有漫延的現象，建議政府必須審慎思考政策在推出後所造成的影響，包括應該考慮到對價格的預期心理，將苦民所苦真正落實到政策面。

蔡雅玲表示，政府制定房屋稅政策時，應評估施行後對人民食、衣、住、行、育、樂的影響；近年來物價持續上漲，實質薪資到退，若無相關配套措施，反倒會讓市民的痛苦指數上升！真實感受民眾的生活，傾聽民意，才是市民所需要的。

謝明源、張芬郁及蕭隆澤議員表示，臺中市105年地價稅徵收，衝擊大臺中市民的基本生活，民怨反彈非常大，在此呼籲，於研擬稅率時，苦民所苦，凍漲房屋稅！

市議員張耀中講得更值白：「投票日前如果引起部分的民怨，我覺得是對選舉非常不好的一個狀況。」

台中市地方稅務局對此表示，台中市的房屋標準單價與地段率均為6都最低，且房屋標準單價已30餘年未調整，非自住稅率也採全國最低標準1.5％課徵，為全國最友善。

地方稅務局強調，今年辦理重行評定房屋標準單價及地段率等作業，將依市長林佳龍先前在市政會議的指示，苦民所苦、站在體諒市民角度，討論房屋標準單價調整事宜，並兼顧民眾負擔及租稅公平，審慎評估考量可行方案，提請不動產評價委員會審議。而今年評定的房屋標準單價自107年5月開徵的房屋稅適用，今年5月的房屋稅沒影響。