8天7夜遶境 桃園龍德宮四媽祖抵鹿港天后宮進香台灣好新聞報 (2017-03-07 16:10)
記者鄧富珍／彰化報導
106年桃園龍德宮四媽祖祈安遶境第三天， 7日上午抵達彰化鹿港天后宮， 彰化縣長魏明谷至鹿港鎮中山路與三民路交叉口接駕， 並祈求國泰民安、風調雨順。
魏縣長表示，鹿港天后宮是彰化縣最重要的信仰中心，也是全台唯一信奉湄州祖廟開基媽祖的廟宇， 桃園龍德宮已連續四年來到鹿港天后宮駐駕， 兩間宮廟也有相當的緣分與情誼， 歡迎桃園龍德宮媽祖來到彰化， 相信媽祖也會庇佑台灣國泰民安、風調雨順、國運昌隆。
魏縣長等人自鹿港鎮中山路與三民路交叉口接駕， 隨後由鹿港天后宮張主委等人，一路送駕到鹿港天后宮； 上千名信徒參與盛事，一路虔誠跟隨，場面十分熱鬧。
今年桃園龍德宮四媽祖遶境進香活動，自3月5日晚間起駕， 徒步展開8天7夜的行程，橫跨6個縣市， 前往雲林麥寮拱範宮謁祖進香，途經頭份永貞宮、清水紫雲巖、 鹿港天后宮、梧棲朝元宮、後龍北極宮、 新屋天后宮等作為駐駕地點，於3月12日回駕。
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