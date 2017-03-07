記者黃村杉／新北報導

來金山賞杜鵑花、吃美食是人生休閒一大享受！目前正值杜鵑花盛開的季節，到處都可以看見色彩繽紛的杜鵑花。金山區長陳國欽表示，由於金山的環境氣候適合杜鵑花苗栽種，因此是全台杜鵑花苗的最大產地，歡迎大家來金山賞花。

金山區農會表示，金山地區種植的杜鵑花苗，於萬里大鵬及金山六股約有20多公頃，產量約300萬株，以平戶杜鵑為最多，目前3.5吋盆部分全台市佔率將近九成，主要提供做為道路、建築及綠美化工程使用，產值逾4千萬。

金山在地青農嚴慶榮說，杜鵑花好種又漂亮，花期大約在3到4月間，他的產量每年超過70萬株，指種花除了可以美化環境、推廣在地金山杜鵑、增加地方特色外，同時也造就了居民的二度就業機會。而他園裡目前以農友自行開發出來的「金山紅玫瑰」最為吸睛，開花像多瓣玫瑰，其實是改良過的杜鵑品種。

金山好山好水眾所週知，區長陳國欽表示，美食有金包里鴨肉、金山地瓜、跳石芋頭、金山茭白筍…等；而美景則有獅頭山公園、神秘海岸、金山青年活動中心、沙珠灣、跳石海岸、鄧麗君園區、朱銘美術館、法鼓山、重和溪生態園區、金包里老街；且有各式各樣的溫泉會館…等，歡迎大家到金山來賞花、賞景、吃美食。