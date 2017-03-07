記者吳素珍／南投報導

國防立委馬文君委員，由國防部軍備局副局長張忠誠少將及生製中心主任羅意中少將等人陪同，視察國防部軍備局生產製造中心第209廠，實地瞭解國軍八輪甲車生產製程。

視察行程中，首先聽取八輪甲車各項系統構造、維修及生產製程等，馬委員並親自登上八輪甲車，體驗甲車的優越性能，接著由軍備局第209廠廠長陳上校向委員實施生產任務及未來研發重點簡報；馬委員表示，希望該廠持續保持高品質標準要求，賡續落實國防自主精神，以滿足部隊作戰需求，強化國防戰力，最後馬委員和官兵們合影留念。