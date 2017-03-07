記者邱仁武／地方報導

為讓獨居長輩感受到社會的溫暖，「金豐集團」、「中華民國鐵板燒廚藝協會」及「台南市電子媒體記者協會」、市府社會局及全台鐵板燒名廚7日在台南市仁愛之家辦理「鐵板燒圓夢計劃公益活動」，邀請仁愛之家長輩住民、台南市獨居長輩200人參與，場面溫馨感人。

金豐集團董事長董峰豪表示，有鑑大部分獨居長輩沒吃過鐵板燒料理，這次活動特別由總主廚曾懷永集結全國17家頂尖鐵板燒主廚，並於戶外廣場準備2座大型鐵板燒吧檯，在現場為200位獨居老輩，以歐式自助餐方式讓長者們品嚐來自全國名廚鐵板燒料理手藝，以讓獨居長者有機會吃到鐵板燒料理美食，而能有嚐試不同美食的幸福體驗，也能感受社會溫馨。包括立委葉宜津、立委黃偉哲媽媽、立委陳亭妃毛助理都到場肯定「金豐集團」、「中華民國鐵板燒廚藝協會」等40個單位響應有意義的活動，包含各大鐵板燒名廚現場製作鐵板燒美食料理、義剪、銀髮族健康講座、並邀請名藝人王建傑演唱、還有義剪的活動，場面相當溫馨。

社會局長劉淑惠除了頒發感謝狀表揚金豐集團董事長董峰豪、中華民國鐵板燒廚藝協會理事長江廷芳外，還特別強調這次享有盛譽的名廚以本身精湛廚藝來關懷獨居長輩、回饋社會，社會局支持且鼓勵這樣善心義舉，期正面向善的力量的發揮，能讓更多善心團體加入社會福利行列。