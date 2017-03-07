記者季大仁／新竹報導

交通部長賀陳旦6日同意將國道一號五楊高架延伸至苗栗頭份路段「可行性評估」預算列入行政院「前瞻基礎建設計畫」。五楊高架如順利延伸，除解決竹科周邊與市區交通壅塞，更可大幅提升新竹市民生活品質。

新竹科學園區創造15萬人就業機會，為國家帶來龐大經濟效益，因人口不斷進駐，交通問題益發突顯，加上五楊高架未向南延伸，導致竹科周邊交通改善有限，中山高「新竹段」包括：竹北、公道五、竹科及光復路系統交流道，無論是否尖峰，用路人多面臨塞車困擾。

經過多次溝通，新竹市副市長沈慧虹6日再度北上，與立法院民進黨團總召柯建銘委員聯手爭取，當面向交通部長賀陳旦、高公局長趙興華，表達推動五楊高架延伸的迫切與重要性，勿讓「塞車」影響大新竹的經濟與城市發展。

會中，賀陳旦部長當場允諾，支持編列相關預算，並將「可行性評估」納入行政院四年一兆「前瞻基礎建設計畫」，為五楊高架延伸案跨出關鍵第一步。

立委柯建銘選前開出支票，爭取650億經費興建國道一號五楊高架延伸至苗栗頭份路段工程，賀陳旦部長的允諾，可望解決大新竹地區高速公路交通壅塞。