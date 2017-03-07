薩德裝備運抵南韓 北京：後果美韓承擔中央社 (2017-03-07 17:53)
（中央社記者陳家倫上海7日電）薩德裝備陸續運抵南韓，中國大陸外交部發言人耿爽今天說，堅決反對在南韓部署薩德反導系統，也將堅決採取必要措施維護自身安全利益，「由此產生的一些後果，由美韓來承擔」。
北韓昨天發射飛彈後，終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）裝備今天陸續運抵南韓。面對北京強烈反對與經濟打壓，朝鮮半島局勢與美中韓三邊關係更趨緊繃。
中國大陸外交部今天舉行例行記者會，根據大陸央視的現場轉播，耿爽在記者會上表示，大陸堅決反對美、韓在南韓部署薩德反導系統，也將堅決採取必要的措施來維護自身的安全利益，「由此產生的一些後果，由美、韓來承擔」。
耿爽表示，再次強烈敦促有關方面，停止部署進程，「不要在錯誤的道路上越走越遠」。1060307
關鍵字：
上一則：陸全國政協記者會 成龍出席
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
斜背手機袋．Iphone6 plus 手機袋．觸控手機袋．VOYAGER 防震 手機袋．Julia 多功能 手機袋．la essence 手機袋．iphone 6 plus 手機袋．GUCCI 手機袋．kitty 手機袋．iphone 6 手機袋．IBERA 手機袋．sony 手機袋．7吋 手機袋．腳踏車手機袋．MOROM 真皮 手機袋．COACH 手機袋．懶懶熊 5吋 手機袋．手機袋 史迪奇．One 防水型 手機袋．手機袋 手提．Hello Kitty 束口手機袋．Sony 原廠 手機袋．PLAYBOY 手機袋．Golla 手機袋．ARKON 手機袋 手腕型．手機袋 5吋．4.3吋 手機袋．Hello KITTY 手機袋．SNOOPY 手機袋．samsung 手機袋
同為誠信餐廳，結局緣何雲泥之別【北京新浪網】
美國女兵大量裸照遭戰友瘋傳，眾多受害者毫不知情【北京新浪網】
朝鮮大使姜哲乘機離開馬來西亞 馬要求更改亞預賽比賽地點【北京新浪網】
6旬老婦遭兒子毆打 11根肋骨斷裂左耳膜穿孔【北京新浪網】
台灣一輛載有陸客團的遊覽車撞上民宅 司機送醫不治【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》