桃園補助鍋爐改燃天然氣 盼降PM2.5中央社 (2017-03-07 17:51)
（中央社記者卞金峰桃園7日電）桃園市環保局今天召開鍋爐改燃天然氣補助計畫說明會，希望民國108年以前，減少PM2.5排放量約38%，全力邁向PM2.5年平均值15微克/立方公尺目標。
桃園環保局今天召開「鍋爐改燃天然氣補助計畫」說明會，現場有172家廠商、217人出席，反應熱烈，顯示業者對於鍋爐改燃天然氣相當有意願。
環保局現場與業者說明此補助計畫的重點及申請程序，希望在108年以前，減少PM2.5排放量約38%，全力邁向PM2.5年平均值15微克/立方公尺的目標，使桃園的環境品質好上加好。
桃園市長鄭文燦表示，105年桃園市的PM2.5年平均值為20微克/立方公尺，離標準值15微克/立方公尺還有一段距離。由於天然氣為乾淨燃料，其燃燒產生的PM2.5是一般鍋爐的1/30。
他說，因此桃園市環保局推動「鍋爐改燃天然氣補助計畫」，鼓勵業者將生煤、木屑或重油燃料改為天然氣，促使PM2.5減量，以維護空氣品質。
環保局指出，補助計畫已於2月18日正式公告，補助期程自即日起至108年底，依鍋爐大小不同，提供新台幣30萬到60萬元不等的補助，歡迎業者踴躍申請，共創環境與經濟的雙贏。1060307
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
陸官專科班校友會 陳錦全獲傑出校友獎章【大成報】
白沙屯媽祖回鑾行程 彰化市水果行湧來上萬信眾前往參拜【NOWnews今日新聞】
女模命案【NOWnews今日新聞】
高血壓是誘發主動脈剝離最危險的因子 當心瞬間奪命！【NOWnews今日新聞】
冠脂妥膜衣錠傳偽藥 宜衛生局稽查下架【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》