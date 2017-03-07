外資美女疑涉內線交易 檢調搜索約談中央社 (2017-03-07 17:51)
（中央社記者劉世怡台北7日電）委辦荷商艾司摩爾（ASML）收購上櫃公司漢民微測案件的外資圈美女、瑞信總經理邱慧平疑涉嫌內線交易，檢調前往搜索約談。
調查局台北市調查處接獲檢舉指出，荷商艾司摩爾（ASML）104年間欲收購漢民微測公司，因此委一家財顧公司洽談，但財顧公司的邱姓女子卻在105年5月24日至6月15日間，陸續以家人為人頭買漢民微測股票，涉嫌違反證交法的內線交易罪，初估擬制性獲利逾新台幣2100萬元。
台股股后漢微科在105年6月16日宣布，與ASML簽署股份轉換契約，ASML將斥資新台幣新台幣1000億元收購漢微科全部流通在外股份，每股收購價1410元。
調查局蒐證後，報請台北地檢署檢察官陳宗豪指揮，今天兵分10路搜索邱女住處等地，並約談邱女等9人到案，邱女等人在巿調處訊問後，將移送台北地檢署複訊。1060307
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