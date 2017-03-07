▲陳光復縣長與社會處長蘇啟昌共同簽署兒保宣言。（圖／記者鄧至傑攝）

為了響應即將到來的428兒保日，澎湖縣長陳光復暨社會處長蘇啟昌以及澎湖家扶中心扶幼委員會主委顏瑞爵，今日上午10點共同於澎湖縣政府簽署「兒少好鄰居 守望小天使宣言」，帶頭呼籲，並邀請社會大眾一起參與4月22日兒保健行活動，希望社會大眾能夠以實質的行動投入做好兒保安全網絡。

家扶中心指出，根據2016年衛福部統計數據顯示，全台灣每日約新增26名受虐兒少受到不當的對待，其中約有兩成五的個案更是6歲以下的學齡前兒少，更令人擔憂的是可能落在兒保安全網絡之外沒有曝光的受虐黑數。

▲家扶中心扶幼委員會主委顏瑞爵拜會縣長陳光復。（圖／記者鄧至傑攝）

家扶中心表示，社區是兒少除了學校及家庭以外接觸最多的場域，陳光復縣長簽署宣言後呼籲大家在社區中應該要主動協助面臨家庭暴力威脅的孩子找到適當管道求助，對於遭到疏忽照顧的孩子應當給予暫時性的庇護並連絡相關單位介入，成為一個有責任感的社區兒少好鄰居，才能夠給予孩子完整的保護。

澎湖家扶中心扶幼委員會主委顏瑞爵語重心長的說：「近期澎湖家扶中心在澎湖當地發現幾起兒少安全危機事件，除了10歲女童於放學途中遭遇陌生高職生追逐，觸摸下體，也有發現未成年少女遭到誘騙及控制行動，所幸這些危機都因為社區民眾及學校單位敏銳的察覺，最後都獲得妥適的處理，避免傷害更加擴大。因此，也在這裡呼籲社會大眾持續提高敏銳度，我們關心鄰里兒少身心安全並不是介入家務事的雞婆鄰居，而是一個具備社會責任感的社區公民。」

▲陳光復感謝家扶中心長年對兒保的努力與付出。（圖／記者鄧至傑攝）

家扶基金會同時公佈105年度十大兒保新聞

1. 無辜4歲女童當街遭砍頭。

2. 父同居人好狠，長柄刷打死4歲童。

3. 5歲童遭母男友打死。

4. 殺4歲女兒埋屍，獸父再爆打死10月兒。

5. 4歲就遭母狠虐，11歲命喪庇護所。

6. 人倫悲劇，母攜2幼子燒炭3亡。

7. 12歲女童遭割頸，疑母前男友下毒手。

8. 妻殺2幼子再自殺，竹科工程師崩潰。

9. 不再沉默告白童年性侵創傷。

10. 替媽媽彌補爸爸，小5女忍獸父4年。

▲「兒少好鄰居 守望小天使宣言」善盡社區公民責任。（圖／記者鄧至傑攝）