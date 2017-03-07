活化地方 法務部允台東看守所公益使用中央社 (2017-03-07 17:51)
過去幽禁嫌疑犯的台東看守所，15年前已沒有收容人，改為藝文展示館，因低度使用，法務部允諾交由民間公益使用。中央社記者盧太城台東攝 106年3月7日
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