陸全國政協記者會 成龍出席中央社 (2017-03-07 17:50)
中國大陸全國政協會議7日舉行記者會，邀請兼任政協委員的藝人成龍（右1）等人出席回答問題，吸引爆滿的媒體參加。中央社記者邱國強北京攝 106年3月7日
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