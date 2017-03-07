（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）蘇花公路179.7公里崇德路段，今天下午發生一起機車自撞意外，33歲張姓男子騎重型機車載李姓女子，疑因回頭查看掉落的拖鞋，未煞車撞上護欄，張男傷重不治。



被載的李姓女子小腿擦傷沒有大礙。警方表示，下午2時許，張姓男子騎乘重型機車，搭載23歲的李姓女子行經台九線179.7公里崇德路段南下車道，不明原因自撞路邊護欄，張姓男子左大腿內側嚴重撞擊後大量出血，送國軍花蓮總醫院救治，經急救40分鐘後不治。



李姓女子警訊時仍顫抖不已，她表示，男友腳踏墊上拖鞋掉落，回頭看拖鞋卻沒煞車，直接撞上護欄。詳細事故發生原因，警方將針對駕駛抽血驗酒測值釐清。1060307