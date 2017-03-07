西藏林芝新航廈啟用中廣新聞網 (2017-03-07 17:10)
西藏「林芝」「米林機場」新航廈正式啟用。「米林機場」新航廈是西藏規模第二大的航站樓。
這座航廈佔地三千坪，三年後旅客運輸量可達七十五萬人次，貨物吞吐量三千噸，每天可以起降三十架次。
「民航西藏區局」副局長劉偉表示，林芝機場計劃在今年內開通來往西安的航線，恢復和北京間的直飛航線，同時要增加航班架次。
未來幾年，還要開闢和上海、杭州、廈門等城市的直達航線。
林芝市在西藏自治區東南部，平均海拔兩千九百五十公尺，比高原反應臨界點要低。「米林機場」二零零九年開始營運。目前有來往拉薩、廣州、昆明、成都、重慶和深圳之間的航線。
(圖片取自網路)
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