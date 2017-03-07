天使臉孔魔鬼身材 陸女獲世界健美冠軍中央社 (2017-03-07 12:49)
（中央社台北7日電）被譽為「中國第一性感美女」的牟叢，日前在美國舉行的2017年阿諾盃傳統賽業餘組比賽中，獲得女子形體167公分以下級的冠軍和全場冠軍。大陸網友大讚「天使臉孔、魔鬼身材」。
綜合中國大陸人民網微博等媒體報導，牟叢成為中國大陸首名拿下世界健美女子冠軍的女性健美運動員。
牟叢1985年出生，擁有高挑身材，超性感曲線，以及漂亮臉蛋。她擁有大陸國家級健身教練資格，在大陸曾獲多項健美冠軍，還兼具舞蹈底子及綜合格鬥專業訓練經驗，擅長打黑虎拳。
牟叢曾出過美豔寫真集，因而被譽為「中國第一性感美女」、「中國最性感健身小姐」。
至於如何訓練出漂亮的肌肉線條，牟叢接受陸媒訪時曾表示，自己會用不是非常重的重量做很多組，採用漸降組的方法，把肌肉練得非常結實，練出來的肌肉線條會非常漂亮。
性感美女獲得世界健美冠軍，引發大陸網友熱議。不少網友貼文評論說，「天使臉孔、魔鬼身材」、「不是不性感，性感起來可怕」、「金剛芭比」、「這麼漂亮是怎麼想不開的呢？」
牟叢則在個人微博上回應說，「想說的很多，看到了大家的祝賀，感動了，很想說一句話：人生沒彩排，有夢想，追求夢想，實現夢想才是是活著的意義，擇一事，終一生！」1060307
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