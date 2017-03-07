陸新任商務部長鍾山 率團訪菲談合作中央社 (2017-03-07 11:56)
（中央社台北7日電）中國大陸商務部6日公布，新任商務部長鍾山率團訪問菲律賓4天，將拜會菲律賓總統杜特蒂，並推動中菲貿易、投資、基礎設施和民生等領域合作。
中國大陸前商務部長高虎成原定2月下旬率團訪問菲律賓，卻臨時取消。中國大陸第12屆全國人民代表大會常務委員會第26次會議2月24日經表決，任命鍾山為新任商務部長。
中新社報導，中國大陸商務部6日公布，鍾山6日至9日率政府代表團訪問菲律賓。此行是鍾山首次以中國大陸商務部長身分外訪。
中國大陸商務部表示，鍾山訪菲期間，將拜會杜特蒂（Rodrigo Duterte），與菲方共同主持召開中菲兩國政府經貿聯委會第28次會議，並與菲律賓內閣有關部長舉行會談。
菲律賓財政部長杜明奎（Carlos Dominguez III）1月率5名部長級官員組成的代表團訪問中國大陸，雙方就中菲合作計畫實施流程規則的文件基本達成共識，並確定首批共37億美元的3項合作案。
高虎城2月臨時取消訪問菲律賓，時值菲律賓外交部長雅賽（Perfecto Yasay Jr.）披露北京曾向馬尼拉承諾不會在黃岩島修建設施，引發外界臆測是否與北京不滿雅賽言論有關。
中國大陸外交部發言人耿爽當時表示，由於「日程安排原因」，中菲經貿聯委會要延後數天舉行，準備工作仍在進行。1060307
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