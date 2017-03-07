軍費未公布 陸財長：是預算報告新寫法中央社 (2017-03-07 11:21)
（中央社記者邱國強北京7日電）中國大陸今年軍費未明列在預算報告中，引起質疑。大陸財政部長蕭捷今天宣稱，「不存在所謂不透明的問題」，只是在「預算報告的寫法上作了一些新的探索」。
中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議今天上午舉行記者會，邀請蕭捷說明財政議題。他在回答外媒提問時，作上述表示。
蕭捷說，在今年的預算報告起草過程中，中國大陸財政部根據「近年來各方面提出的一些意見和建議」，在「預算報告的寫法上進行一些新的探索」。翻閱預算報告可發現，報告的後面附加了一些解釋內容，主要是社會關切的一些焦點問題。
他宣稱，這方面的內容，在以往的預算報告中是沒有的，主要是便於解讀和審議。同時，中國大陸財政部在今年預算報告的起草中，也考慮了預算報告和預算草案的銜接問題，在預算報告中公布了全國財政收支的「大帳」。
蕭捷又說，軍費等具體支出項目，都已經在預算草案中反映，就沒有在預算報告中重複羅列。
直到2016年，歷屆中國大陸全國人大會議開幕前，大會都會預先向媒體發放當年度待審議的財政預算報告，內容均明列國防預算。但今年向媒體發放的報告中，卻付之闕如。
新華社報導，中國大陸財政部「有關負責人」6日說，根據預算安排，2017年國防支出為人民幣1兆443.97億元（新台幣約4兆7550億元），較2016年執行數成長7%。1060307
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