兩岸關係 林全：不必做無謂猜測中廣新聞網 (2017-03-07 10:40)
中國大陸國務院臺灣辦公室主任張志軍昨天表示，臺獨之路走到盡頭就是統一，但那樣的統一方式，一定會對臺灣社會和民眾帶來傷害，會付出巨大的代價。
對此，行政院長林全今天（7號）在立法院表示，蔡總統已經有過相關說明，希望不要出現不必要的猜測和說法。
林全：『我想兩岸的關係，其實蔡總統已經在過去這段時間，已經做了非常多的說明，我們希望在這個基礎上，去累積雙方的善意，而不必做太多無謂的，或者沒有必要的一些猜測和說法。』
（圖：資料照片，戎華儀攝）
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