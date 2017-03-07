中國大陸國務院臺灣辦公室主任張志軍昨天表示，臺獨之路走到盡頭就是統一，但那樣的統一方式，一定會對臺灣社會和民眾帶來傷害，會付出巨大的代價。



對此，行政院長林全今天（7號）在立法院表示，蔡總統已經有過相關說明，希望不要出現不必要的猜測和說法。



林全：『我想兩岸的關係，其實蔡總統已經在過去這段時間，已經做了非常多的說明，我們希望在這個基礎上，去累積雙方的善意，而不必做太多無謂的，或者沒有必要的一些猜測和說法。』



（圖：資料照片，戎華儀攝）



