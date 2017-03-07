樂天超市停業 陸外交部：企業須合規中央社 (2017-03-07 07:13)
（中央社台北2017年3月6日電）對於南韓決定部署終端高空防衛系統（THAAD）後，中國大陸境內有20餘家樂天瑪特超市停業，大陸外交部發言人耿爽今天表示，有關企業在中國大陸經營必須依法合規。
中國大陸外交部3日舉行例行記者會，依據官網文字實錄，耿爽重申，「中方歡迎包括韓國企業在內的外國企業在華投資興業，依法保護外國企業在華合法權益。同時，有關企業在華經營也必須依法合規。」
另外，媒體也關注當美國正考慮使用飛彈打擊北韓發射場地、恢復在南韓部署核武器等措施應對北韓飛彈威脅。
耿爽指出，中方堅持朝鮮半島無核化、堅持維護朝鮮半島和平穩定、堅持透過對話協商解決有關問題的立場沒有改變。
耿爽說，中國大陸一再重申，當前朝鮮半島局勢複雜敏感，有關各方都應保持冷靜克制，不要採取可能進一步加劇局勢緊張升級的舉動。
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