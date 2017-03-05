通緝犯回家巧遇警 躲衣櫥遭仍遭逮中央社 (2017-03-05 14:50)
基隆1名毒品通緝犯李男（中），日前回家拿東西時，正好警方上門查緝，李男一時不知所措，躲在房間的衣櫥，但仍被眼尖員警發現當場遭逮。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真 106年3月5日
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