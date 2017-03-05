新埔鎮呂姓老翁遭歹徒強盜案 竹縣新埔警再逮在逃通緝犯大成報 (2017-03-05 12:19)
新竹縣警新埔分局轄區新埔鎮照門山區日前(2/22)凌晨，發生呂姓老翁遭四名歹徒侵入住宅強盜案，經專案小組陸續拘捕呂姓主嫌及陳姓犯嫌後，在新埔分局鍥而不捨追查下，3/4日下午15時30分，在新北市鶯歌區逮捕另一名在逃嫌犯李○○，李嫌同時也是公共危險通緝犯，全案將於訊後移請新竹地檢偵辦。
警方在圍捕李嫌時，李嫌竟駕車衝撞偵防車後跳車逃逸，在強烈撞擊下，警方雖因安全氣囊爆破致胸部受到挫傷，仍奮不顧身下車追捕並與李嫌發生扭打，最後在優勢警力控制下將李嫌上銬帶回。警方並在李嫌車上查獲已上膛之改造手槍1把、子彈4顆、二級毒品5包。
面對李嫌擁槍逃亡，警方在不傷及無辜之狀態下，不發一槍一彈即將李嫌逮捕實難能可貴;在追捕過程中受傷之員警，警局溫局長亦一一表示慰問，並給予員警高度之肯定與鼓勵。
(圖由新埔分局提供／新埔鎮照門山區日前發生呂姓老翁遭四名歹徒侵入住宅強盜案，新埔分局3/4日下午15時30分，在新北市鶯歌區逮捕另一名在逃嫌犯李○○，李嫌同時也是公共危險通緝犯，全案將於訊後移請新竹地檢偵辦。)
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