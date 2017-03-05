新華社東京3月5日電（記者沈紅輝）日本執政黨自民黨5日正式決定修改黨章中關於總裁連任的規定，使得自民黨現任總裁、日本首相安倍晉三長期執政成為可能。

第84次自民黨大會5日在東京召開，幹事長二階俊博向大會提交「總裁公選規則修正案」，將目前黨章中規定的總裁任期最長「兩屆6年」修改為「3 屆9年」。在徵求意見環節無人提出異議，該修正案正式獲得通過。也就是說，安倍晉三在2018年9月兩屆總裁任期屆滿后仍可繼續競選總裁。

此外，大會還通過2017年自民黨行動方針，稱「自民黨要加快國會有關修憲事宜的討論，向國民明示修憲路線圖」。安倍晉三在演講中稱，「自民黨要引領有關發起修憲動議的具體討論，這是擔當日本『脊梁骨』的自民黨的歷史使命」。

根據日本相關法律規定，首相人選將由在眾議院佔有過半數議席的政黨或政治聯盟推選。自民黨將總裁任期改為「3屆9年」，意味著如果安倍在2018年總裁選舉中成功連任，且自民黨仍保持執政黨地位，安倍的首相一職最長可做到2021年。

2016年10月，自民黨已經決定延長總裁任期，為安倍晉三長期掌權大開綠燈，引起日本社會的廣泛擔憂。日本國內反對延長自民黨總裁任期的聲音認為，安倍的「權力應受到限制」。