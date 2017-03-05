（中央社記者王朝鈺基隆市5日電）基隆1名毒品通緝犯李男，日前回家拿東西時，正好警方上門查緝，李男一時不知所措，躲在房間的衣櫥，但仍被眼尖員警發現當場遭逮。



基隆市警局第一分局南榮路派出3名員警，3日下午6時多接獲線報，趕赴暖暖街一處民宅埋伏時，1名相貌和李男相似的男子正準備回家，員警上前盤查身分，得知男子是李男的弟弟。



員警詢問李男下落，男子回應「我哥很久沒回家了，也沒和家人聯繫，不信你們可以進去屋內找」，員警於是跟隨進屋，起初並未發現李男蹤影，經四處搜查後，發現房間角落的大衣櫥有異，一打開櫥門，果然李男瑟縮躲藏在衣櫥，警方當場逮捕李男，將他帶回派出所偵訊。



李男供稱，因毒品案遭基隆地檢署發布通緝後，已很久沒回家，期間到處流浪，居無定所，今天想回家拿點物品，沒想到正好碰到警方上門查緝，一時情急才會躲在衣櫥，不料仍被警方發現，只好乖乖就逮。1060305