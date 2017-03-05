泳保安康（1）中央社 (2017-03-05 13:50)
高雄市自強創業協會主辦的「泳保安康∼106年度自強游泳復健班」5日開訓，理事長鄭震崇和教練群細心照護學員，協助身障者利用游泳班復健。（高雄市自強創業協會提供）中央社記者陳朝福傳真 106年3月5日
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