追憶二二八亡者中央社 (2017-03-05 13:50)
70年前的3月6日，高雄要塞司令彭孟緝下令派軍鎮壓人民，多人喪命，基進黨5日在中正橋上懸掛8條寫滿殉難者名字布條，盼民眾理解歷史才能從禁錮中解放出來。中央社記者陳朝福攝 106年3月5日
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