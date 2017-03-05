原標題：英國豪華監獄設備齊全設健身房 斥資1.3億英鎊興建

中新網3月5日電 據外媒報導，監獄一向給人簡陋幽閉的感覺，但英國威爾斯一所監獄內部裝修卻十分豪華。

據報導，當局斥資1.3億英鎊興建這所監獄，房間內十分整潔，設備也齊全，擁有健身房，每間囚室更配備獨立廁所。

這所英國最大監獄能安置2100名囚犯，雙人囚室桌上還配有電腦、電話，並有洗手間和浴室。

不過，電腦不能對外上網，僅讓犯人用以安排訪客、訂餐、購物和交作業，且囚犯只有在特殊情況下才能使用電話。

據悉，監獄還設有健身房、足球場等，甚至有兒童遊樂區，讓親人探監時使用。

負責人稱，雖然囚犯在監獄，但希望讓他們接受更好的教育，出獄後有更好的工作機會。

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