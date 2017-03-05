身障者居家服務 減輕家庭壓力改善生活品質台灣好新聞報 (2017-03-05 08:28)
記者莊漢昌／台南報導
市府社會局身障者居家服務，協助因身心功能損傷以致日常生活功能需他人協助，提供身心障礙者日常生活事宜照顧，透過居家服務讓身心障礙者可以有妥善的照顧，並減輕家庭照顧者壓力及改善生活品質，讓照顧者與被照顧者的需要都能獲得支持，被譽為政府一大德政。
52歲的阿德多年前因工作時不慎從高處摔落，傷及頸椎導致下半身癱瘓，領有重度身障證明，隨著年紀增長身體功能的衰退，在生活起居方面多數事務皆需他人照料，包括洗澡、穿換衣服、協助進食以及肢體關節活動等。
阿德與妻子及子女同住，太太白天需上班維持家計，兩名子女亦需上學及上班，白天大部份時間只有他1人獨自在家中，南市社會局得知阿德有照顧需求，由社工評估後提供居家服務，協助阿德身體照顧及日常生活協助，讓他得到良好的照顧服務。在接受居家服務後，照顧服務員不但協助解決阿德沐浴、進食及肢體關節等，熱心健談的照服員也成了阿德傾訴心事的好友。
阿德的妻子表示，自從先生受傷後10多年來，她除了要負擔家計，下班後總是以最快速度協助先生洗澡，進食，再加上照料子女，每天緊湊的生活步調，讓她想好好喘口氣都有困難，現在透過社會局的居家服務減輕照顧壓力，且居家服務員至家中寒暄問暖，也讓阿德變得更開朗，真是功德無量。
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