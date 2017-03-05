記者葉志成／桃園報導

桃園市長鄭文燦4日上午前往中壢區中正公園大草坪，出席「幸福女力─2017桃園婦女節慶祝活動」，鄭市長表示，桃園市婦女政策目標是落實「性別友善、性別平權、保護母性、培養女力」四大理念，今年婦女節主題為「幸福女力」，女性就業與創業是今年的施政重點之一，市府會給予每一位女性市民朋友支持，助其在就業與創業方面有所發揮。

鄭市長表示，桃園市政府去（105）年3月成立婦女發展中心，同年4月成立性別平等辦公室，也是全國少數成立性別平等辦公室的地方政府之一。104年桃園婦女館重新開幕時，他特別提及桃園市戮力打造「性別友善、性別平權、保護母性、培養女力」環境，後續也確立桃園市性別平等政策方針，涵蓋六大面向，分別為「就業、經濟與福利面向」、「人口、婚姻與家庭面向」、「教育、文化與媒體面向」、「人身安全與司法面向」、「健康、醫療與照顧面向」、「環境與交通面向」，並加以落實。

桃園市長鄭文燦出席「幸福女力─2017桃園婦女節慶祝活動」。

鄭市長說，桃園男女人口各約107萬人，性別比例十分平均，男性就業人口比約為68%、女性52%，表示女性市民朋友承擔較多的家庭責任，如照顧小孩與長輩，未來要持續推動長照制度、公托中心與保母制度，讓女性市民朋友能進入職場發揮所長。他也說，在兩性平權上，家務勞動及家庭責任應共同分擔，並防止家暴，讓伴侶在平等、親密的家庭生活中，體會性別平權的價值。

在促進婦女就業上仍有許多待努力的方向，如消除男女薪資待遇的差距，將來要持續促進兩性工作平權，致力消除如任用、升遷、待遇、就業等方面的歧視。目前女性創業比例大幅增加，而桃園市商業登記數為5萬家，其中女性擔任負責人為1萬8,000家，約占36%，顯示女性創業慢慢成為主流，經發局與社會局也要培養女力，在女性創業方面給予更多協助，如微型創業、創新創業，讓女性在桃園都能有一片天。

鄭市長表示，桃園市婦女政策目標是落實「性別友善、性別平權、保護母性、培養女力」四大理念。

鄭市長表示，目前舉凡如軍人、警察、消防、司法官等職務，女性比例提升不少。市府一級機關首長女性比例約為四分之一，各類型委員會女性比例也須達三分之一；在主管職務上，當男女候選人條件相當時，他會優先考量晉用女性。另外，桃園的女性市議員與里長也相當多，都顯示桃園在性別平權指標上持續進步向前。

3月8日婦女節是世界共通節日，也是全世界追求性別友善社會共同價值的展現，立法院通過《消除對婦女一切形式歧視公約施行法》，將聯合國《消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）》轉為國內法，落實消除性別、文化、族群背景等歧視。桃園是多元族群社會，新移民家庭也相當多，要持續給新移民家庭女性配偶更多支持。

鄭市長也說，目前桃園市市民卡發行約75萬張，部分外籍配偶雖然只有居留證，尚未取得身分證，但他認為他們也都是桃園市民，所以可向市府單位申請核發市民卡，享受市民卡的便利功能。鄭市長強調，作為市民的福利不能打折扣，要展現出對新移民家庭友善的態度。

包括桃園市議員梁為超、彭俊豪、魯明哲、葉明月、劉曾玉春、移民署北區事務大隊桃園市服務站主任林萬益、市府社會局長古梓龍、衛生局長蔡紫君、性別平等辦公室執行長簡秀蓮均出席活動。